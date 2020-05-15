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شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي ينشر صورة مع دياب من "الاختيار".. والأخير يرد: "دايما مع بعض" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج بيتر ميمي أحدث صورة له مع النجم محمد دياب، وذلك بعدما شهد مسلسل "الاختيار" ظهور الأخير كضيف شرف، وجاءت الصورة من كواليس المسلسل حيث علق عليها بيتر ميمي بكتابة : "دياب، الاختيار".
وما أن نشر بيتر ميمي الصورة حتى علق عليها دياب بكتابة: "ربنا يخليك ليا يا صاحبى ويارب دايمًا مع بعض وناجح يا أجمد واحد".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
دياب
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل
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