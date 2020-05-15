شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادته بها.. نيللى كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نيللي كريم رسالة إلى الزعيم عادل إمام عبر حسابها على موقع إنستجرام، وذلك بعد إشادته بها في عالم الكوميديا مؤخرًا من خلال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، حيث نشرت صورة لها بجانب الزعيم وعليها جزء من كلامه نحوها الذى أشاد فيه بها حين قال: "نيللي كريم متميزة فى كل شىء تقدمه".

وعلقت عليها بكتابة: "كلامك على راسى يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يا رب شهادة أعتز بها يا غالي".

وفور نشر نيللي كريم الصورة وكلامها حول الزعيم عادل إمام الذى يشارك في سباق دراما رمضان من خلال مسلسل "فالنتينو"، هنأها العديد من النجوم على نجاح مسلسل "بـ 100 وش" الذى يعرض حاليًا علي شاشة قناة الحياة ويحقق نجاحًا كبيرًا، ومن هؤلاء النجوم الفنانة روجينا التي هنأتها في أول تعليق.



نيللي كريم

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، ومسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.