شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل عن جزء ثان لمسلسل بـ100 وش: جارٍ دراسة الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج جمال العدل، أنه جارٍ دراسة موضوع تقديم جزء ثانٍ لمسلسل "بـ100 وش"، للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين، الذى يعرض على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه سيجلس مع الشركة المتحدة للإعلام والمنتج تامر مرسي، ويقترح عليهم الأمر، لافتًا إلى أنه لم يتخذ القرار بشكل نهائى.

وأضاف جمال العدل لـ"الخليج 365" أنه لم يصرح لأى من المواقع عن تقديم جزء ثانٍ من المسلسل والأمر مسألة فكرة قائمة على الدراسة حتى الآن.

مسلسل "بـ100 وش" يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وسلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتجسد نيللى كريم شخصية فتاة من بولاق تجعل "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتكون فريق للنصب بصحبة "عمر" اسر ياسين ومعهم مجموعة من الأشخاص يقومون بأكثر من عملية نصب محكمة.