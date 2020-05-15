شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 21.. يوسف الشريف يحاول فك شفرات صندوق أرسلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 21 من مسلسل "النهاية" بتفكير عميق من المهندس زين لمعرفة معني الشفرات التي تركها له أرسلان قبل مقتله ويخرج من منزله بالواحة مقابل وحدات من الطاقة يدفعها رشوة للأمن من أجل الخروج ولكنه يصل بصعوبة متخفيًا لمكان مقتل أرسلان ويحاول فك الشفرات ويهرب من الأمن داخل المكان ويجد خلف مقعد بالمكان صندوق صغير عليه أرقام.



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كما يقوم رجال الأمن بالتحقيق مع صاحب مكان الرهانات ويطلبون منه تفريغ للكاميرات بينما المهندس زين يستطيع الهرب وأخذ الصندوق ويصل لمسكنه ويحاول فتح الصندوق ولكن يسمع طرق علي الباب فيفتح فيجد محمد مرزبان الذي يطلب منه إلقاء كلمة في "جلسة المحبة" لكن زين يرتبك وبعد خروج "مرزبان" يخفي الصندوق ويرتدي ملابسه سريعًا ويذهب معه.



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كما تقابل "سليمة" المهندس زين وتطلب منه معرفة قاتل "أرسلان " وسرعة إنجاز عمله في تصنيع "e c" ولكن المهندس زين يتحدث عن قيمة العمل في "جلسة المحبة" وحينما يعود المهندس زين لمكان إقامته يجد فتاة الأمن تنتظره وتسأله عن سبب مقابلته لـ"حساب" أثناء هروبه من رجال الأمن وتطلب منه أن يخبرها بالحقيقة وبعد خروجها زين يحاول فتح الصندوق الذي وجده لدى أرسلان.



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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.