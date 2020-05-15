شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. جون ترافولتا يستعيد ذكريات المراهقة بصورة عمرها 51 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم جون ترافولتا صورة نادرة له عبر حسابه على موقع انستجرام مؤخراً، ظهر فيها بصحبة مجموعة من أصدقاء الدراسة قديماً أثناء دراستهم معاً في المدرسة مثلما اتضح في التعليق الذى كتبه بجانب الصورة حيث كتب أنها التقطت له حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما.



جون ترافولتا

حصل ترافولتا على العديد من الجوائز المهمة على مدار تاريخه، ولكنه لم يحصل ولا مرة على جائزة الأوسكار ألا أنه ترشح للجائزة مرتين، ولكنه حصل على أكثر من جائزة من جوائز الجولدن جلوب منها عن دوره في فيلم Get Shorty، عام 1995، ولم يحصل على أي جائزة من جوائز الـ BAFTA، بالرغم من أدواره الشهيرة مثل Grease، و off/ Face، الذى سيعاد إنتاجه من جديد، حيث قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

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واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.