"أم البنات القمرات".. رسائل نجوم الفن ليسرا اللوزي بعد ولادة نادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
وضعت الفنانة يسرا اللوزي مولودتها الثانية "نادية"، منذ Hسبوعين، ولم تكشف عن الأمر سوى منذ لحظات قليلة، عبر حسابها بـ"إنستجرام".
ونشرت يسرا صورة لـ"رجل" طفلتها، وعلقت عليها قائلة: "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات، شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".
وكتبت الفنانة الكبيرة سوسن بدر: "حبيبتي حمد الله على سلامتكم"، وعلقت آيتن عامر: "الف مبروك يا لوزي"، وكتبت سلمى أبو ضيف: "مبروك يا حبيبتي".
وحرصت الفنانة بسمة على تهنئة زميلتها يسرا اللوزي فكتبت: "ألف مليون مبروك على نادية يا أم البنات القمرات".
وتُعد "نادية"، هي ثاني مولودة لـ"يسرا"، بعد مولودتها الأولى "دليلة".
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