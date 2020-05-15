محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: وضعت الفنانة يسرا اللوزي مولودتها الثانية "نادية"، منذ أسبوعين، ولم تكشف عن الأمر سوى منذ لحظات قليلة. وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت يسرا صورة لـ"رجل" طفلتها، وعلقت عليها قائلة: "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات". وأضافت: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة". Advertisements وتُعد "نادية"، هي ثاني مولودة لـ"يسرا"، بعد مولودتها الأولى "دليلة". آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل "بخط الأيد"، والذى ظهرت به ضيفة شرف.

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كانت هذه تفاصيل خبر كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا.. يسرا اللوزي تضع مولدتها الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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