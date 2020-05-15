أسما شريف منير تهنئ والدها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت أسما شريف منير والدها بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 14 مايو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت أسما، صورة تجمعها بوالدها، معلقة "كل سنة وحضرتك طيب وضهرنا وسندنا، ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك وتفضل ناجح ومحبوب.. بحبك".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "ونحب تاني ليه؟"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي.