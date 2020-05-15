زواج مي عمر من ياسر جلال في الحلقة ال22 من الفتوة

عقب وفاة الفتوة صابر ( أحمد خليل ) وحصول حسن الجبالي ( ياسر جلال ) على لقب الفتوة متفوقًا بذلك على منافسه عزمي ( أحمد صلاح حسني )، قرر حسن الزواج من ليل ( مي عمر ) بعد انتهاء الأربعين الخاص بوالدها. اتفق الجبالي مع ليل على الذهاب لأخوها عزمي لأخباره بقرار زواجهم لكن الأخير يرفض فيضطروا لأتمام الزيجة بدون رغبته أو علمه مما يصيبه بحالة حزن شديدة فتبدأ زوجته جميلة ( نجلاء بدر ) التخطيط معه للحصول على لقب الفتوة والانتقام لنفسها من الجبالي. لنفسها من الجبالي. Advertisements يعلم سيد اللبان ( رياض الخولي ) بأمر الزيجة فيستشيط غضبًا وفي نهاية الحلقة يأتي شاب ينتحل شخصية الشيخ مبروك ( أحمد خالد صالح ) ويسأل على منزل حسن الجبالى. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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