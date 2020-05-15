ظهور قوي لدور الأم في الدراما الرمضانية لعام 2020

جاء دور الأم بشكل بارز في الدراما الرمضانية لعام 2020، بمختلف أدوراها في طبقات إجتماعية متنوعة، حيث نجحت مجموعة من سيدات الدراما في الماراثون الدرامي، وأبرزهم "يسرا، سوسن بدر، صابرين، غادة عادل" في تقديم صورة الأم بشكل مؤثر لمتابعيه.

فمنهم من قدم دور الأم الأرستقراطية التي تحاول التوازن بين عملها ومنزلها كما في دور "غادة عادل" في مسلسلها "ليالينا 80"، التي تعمل كمهندسة وتعتني بمنزلها اثناء سفر زوجها "إياد نصر" للخارج، ولديها إبنة وفي بعض الأحيان يطغى عملها على واجباتها المنزلية.

وجاءت الفنانة صابرين في نفس المسلسل بدور الأم الكادحة

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من طبقة متوسطة ، التي استشهد زوجها في حرب اكتوبر، وترك على عاتقها 3 أولاد مسئولة عن تربيتهم وتعليمهم وماكلهم ومربهم، ويأتي دورها الأكبر في دعم إبنها الوحيد "محمد عادل" معنوياً خاصة بعد تعرضه لحادث سير يعركل من سير حياته بشكل طبيعي، فتظهر في الحلقات مشاهد اعطاءه ومدَه بالقوة لاستكمال حياته.

وتجمع الفنانة "سوسن بدر" في دورها بمسلسل "ونحب تاني ليه" بين الدور الصارم للأم والكوميديا بينها وبين ابنتها، حيث تستطيع استكمال دورها في

حياة ابنتها وتزوجها، لكن يأتي الطلاق ليعيد ابنتها إلى احضانها مرة أخرى، فتبدأ من جديد معها بشكل مختلف حيث تجد هي الاخرى مع ابنتها الشريك المناسب لحياتها بعد وفاة زوجها منذ عدة سنوات.

أتت يسرا بدور مؤثر في مسلسلها "خيانة عهد"، حيث تقوك باستمال حياتها مع ابنها الوحيد بعد وفاة زوجها، وهي تمتلك عملها الخاص بها وتعطي لإبنها جميع ماتملك ليصبح الأفضل، ويرد لها نجلها "خالد أنور" المعاملة بالمثل حيث لم تقتصر علاقتهما كأم وابنها لكنها حملت معاني الاخوة والداقة، لتأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ويتعرض لعاصفة الإدمان وتحاول بأقصى مالديها ليتعافى، لتصدم بالأكبر في حادث وفته جراء مطامع من أشقائها، وتحاول استكمال حياتها من بعده لتأتي بحقه ممن دمروا حياته أمام أعينها.