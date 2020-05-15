شاهد..عادل إمام يقضي شهر عسل بالبيجاما الحمراء.. في الحلقة 21 من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة الـحادية والعشرون من المسلسل الرمضاني "فالنتينو"، قيام الزعيم عادل إمام بالكذب علي زوجته الأولى دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) حيث يخبرها أنه مسافر في رحلة عمل لمدة 3 أيام، إلا أنه يذهب لزوجته الثانية داليا البحيري (نور فالنتينو)، في الفيلا المجاورة.

وتستكمل الحلقة مشاهدها بإكتشاف رانيا محمود ياسين أن زوجها الدكتور أحمد فريد لم يسافر للعلاج في فرنسا، وخلال

مواجهتها لـحماتها ترفض أن تخبرها أين مكانه وتنكر معرفتها بأنه لم يسافر للعلاج بالخارج.

وخلال الحلقة يظهر (فالنتينو) وهو يرتدي بيجاما حمراء، وتحضر له زوجته الثانية الإفطار على السرير، ويطلب منها أن يتناولوا فطورهم في بلكونة الفيلا، إلا أنه يسمع زوجته الأولى (عفاف عصمت) وهي توبخ الشغالة وتتحدث عليه في غيابه.

Advertisements

إقرأ إيضاً .. أبرز أحداث الحلقة الـ20 من فالنتينو

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.