وينونا رايدر وفانيسا بارادي تدعمان عشيقهما السابق جوني ديب..فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - في خضم دعوى قضائية جارية ضد صحيفة التابلويد البريطانية ذا صن ، كان في مقدمة المدافعين عن النجم العالمي ​جوني ديب​ اثنتان من عشيقاته السابقات: ​وينونا رايدر​ و​فانيسا بارادي​.

فبعد اتهامه بأنه "خائن الزوجة" في مقال كتبه دان ووتن من ذا صن في أبريل 2018 ، اتخذ ديب ، 56 ، إجراءات قانونية ليس فقط ضد الصحفي ولكن أيضًا الناشر المنفذ ، News Group Newspapers (NGN).

وقدمت رايدر ، 48 عامًا ، وبارادي ، 47 عامًا ، تصريحات داعمة لنجم قراصنة الكاريبي يوم أمس الأربعاء خلال جلسة استماع ، نفيتا فيهما أنه كان عنيفًا أو مسيئًا تجاههما خلال علاقاتهما معه ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وكانت طليقته النجمة أمبر هيرد تقدمت البالغة من العمر 34 عامًا بطلب طلاق من ديب بعد فترة وجيزة من طلب أمر تقييدي بالعنف المنزلي ضده في مايو 2016. ولكن ديب ينفي باستمرار ادعاءات زوجته السابقة.

"لقد عرفت جوني منذ أكثر من 25 عامًا. كتبت باراداي في تصريحها كشاهدة حصلت عليه مجلة فارايتي قبل محاكمة التشهير التي تأخرت طويلاً ، وتابعت (كنا) شركاء لمدة 14 عامًا ونربي طفلينا معًا. "خلال كل هذه السنوات ، عرفت جوني أنه شخص وأب لطيف ومنبه وسخي وغير عنيف. وأضافت: "لم يكن عنيفًا أبدًا أو مسيئًا لي". وتدامت علاقة المغنية الفرنسية المشهورة عالميًا مع ديب لمدة 14 عامًا من 1998 إلى 2012. ويتشاركان طفلين معًا: ليلي روز ديب وجون كريستوفر ديب الثالث

كما رددت رايدر كلمات بارادي في بيانها الخاص ، والتي تقول: "لا أستطيع أن أصدق اتهامات هيرد. لم يكن أبدًا ، عنيفًا تجاهي أبدًا. لم يكن أبدًا مسيئًا لي أبدًا. " وتواعد الاثنان لمدة أربع سنوات بين عامي 1989 و 1993. حتى أنهما تألقا في فيلم الخيال الرومانسي تيم بيرتون 1990 إدوارد سكيسورهاندس قبل أن يخطب.

ولم تكن جلسة الأربعاء هي المرة الأولى التي دافعت فيها بارادي أو رايدر عن ديب. فبعد أقل من أسبوع من تقديم هيرد للطلاق من ديب ، أرسلت بارادي رسالة مكتوبة بخط اليد إلى TMZ حول تهم العنف المنزلي ، واصفة زوجها السابق بأنه "شخص حساس ، محب ومحب."