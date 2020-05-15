كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز ما جاء في الحلقة 22 مسلسل "جمع سالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 22 من "جمع سالم" للفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث قام الفنان محمد شاهين "يونس" بضرب وتعذيب الفنان عادل عبد الرازق "مجدي" لكي ينتقم منه بعدما تسبب في اجهاض شقيقته بالتبني هدير الديب وورط اختها في الرذيلة وقتل سيدة الفيلا.

و لكن بعد هذا الضرب اعترف مجدي أنه لم يقوم بقتل سيدة الفيلا حيث أنه أثناء مراقبته للفيلا كما طلب منه الفنان أحمد صيام "عباس" وشاهد ابنها يتشاجر معاها ثم خرج من الفيلا وهو يشعر بالقلق والحزن الشديد.

ذهبت الفنانة هاجر الشرنوبي "سامية" وشقيقها وليد إلى منزل خطيبها السابق الفنان محمد شاهين "يونس" لأخذ أموالها التي أعطتهم له لشراء شقة من أجل الجواز بها وعندما وجدها الفنان أحمد سلطان "صابر" شقيق يونس بالتبني ووالده الفنان أحمد صيام "عباس" تشاجرو معاها لأنها قامت بتقديم بلاغ ضد يونس.

و عندما أخبروها لأنه لا يوجد لديها أموال ظلت تصرخ فأعطتها الفنانة هدير الديب وصلات الأمانة التي تركهم يونس لها.

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ذهب الفنان ميدو عادل وشقيقته الفنانة زينة "مريم" إلى جارهم القديم ليسألوه عن حقيقة وفاة عمهم فأخبرهم أنه لم يتوفى وظل يتردد حتى قريبة إلى الأرض الخاصة بكم وبعد ذلك اختفى تمامًا، ثم طلب منهم الذهاب إلى المستشفى التي نقل لها عندما أنهار المنزل عليهم، فذهب يوسف ومريم إليها ولم يجدوا إلى أي معلومة عنة.

وأخبرت الفنان هايدي رفعت شقيقها بزواجها العرفي وحملها من صديقها بالجامعة الذي رفض الزواج منها بعدما علم بحملها فقام شقيقها بضربها وطلب منها إجهاض الجنين حتى تتخلص من هذا العار وتعود معه إلى والدتها التي تعاني منذ أن هربت من المنزل، ولكن هايدي رفضت أجهاض الجنين.

وفضحت الفنانة سلوى خطاب الفنانة زينة "مريم" للفنان عماد رشاد "فاروق" واعطته تليفونها ليشاهد مريم وهي تقوم بشراء المخدرات من سعيد، ولكن لم يصدق فاروق ذلك الفيديو وقال:"مستحيل مريم تتعاطى الخدرات فهي طبيبة محترمة واكيد فوزي حرب السبب في ذلك"، مما جعل ناهد يزداد شكها في فوزي حرب.

مسلسل جمع سالم تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز.