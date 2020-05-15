كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ستيفاني صليبا لـ"الخليج 365 الفني": سعيدة بنجاح الساحر.. وعابد فهد أستاذ على الشاشة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة ذات موهبة استثنائية، استطاعت بأدائها الرائع أن تخطف قلوب جمهورها، وتجذب الأنظار لها بحضورها اللافت وحب الكاميرا لها ولملامحها، حديثنا عن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا.

وأجرى "الخليج 365 الفني" حوارا خاصا مع ستيفاني صليبا وتحدثت لنا من خلاله في أمور كثيرة وفتحت قلبها لنا، وإلى نص الحوار..

في البداية.. حدثينا ما الذي لفت انتباهك للمشاركة في الساحر؟

في بداية حديثي أود أن أوضح أن المسؤولية كانت كبيرة جدًا على عاتقي بعد النجاح الذي حصده العمل الدرامي الذي قدمناه عابد فهد وانا العام الماضي وهو بعنوان "دقيقة صمت"، فهذا العمل وضع في خانة الأعمال النخبوية التي تحمل قضية كبيرة، ولا شك أنني كنت بحاجة في هذه المرحلة إلى الخوض في إتجاه مختلف. الساحر عمل شعبي بسيط سلس أخاطب من خلاله الجمهور بلغة مختلفة لأن الفنان دائمًا بعد النجاح يشعر بالمسؤولية وعليه أن يبعد عن تكرار الصورة النمطية من خلال أعماله، فالبتأكيد كنت في حالة بحث عن شخصية جديدة عليٌ وعمل أشعر بأنني جزء منه وأقدم من خلاله شيئًا جديدًا للجمهور.

وأما عن الذي جذبني للمشاركة في الساحر، فهو تواجد عناصر كثيرة أولها هذا التحدي بأن أعيد تكرار الثنائية الفنية مع النجم عابد فهد، وثانيها هي القصة التي تنقل واقع الحياة بكثير من جوانبها، من جهة أخرى شخصية كارمن جذبتني تلك المرأة المجروحة لكنها في نفس الوقت عقلانية وهادئة تواجه مشاكلها بأسلوب غريب ومختلف.

كيف استعديتِ لتجسيد هذه الشخصية؟

شخصية كارمن جديدة عليّ، لأن هذه الشخصية التي تشاهدونها في مسلسل الساحر تعكس صورة المرأة الاستقراطية سيدة المجتمع الراقية الهادئة والباردة بمشاعرها التي تعيش في منزل فخم تنحدر من عائلة ثرية، وكان عليّ أن أستعد لها وأظهر تفاصيلها للجمهور من خلال لغة الجسد واللبس المحتشم والبساطة والألوان الهادئة التي تعكس حالتها وتربيتها، لأنني أسعى دومًا إلى أن أكون أمينة في تجسيد أي شخصية سواء في أدائي أو الشكل الخارجي الذي من الضروري أن يشبه حالتها، وهي شخصية تعيش وسط تناقضات ما بين خيانة زوجها وتربيتها التي لم تسمح لها باعطاء رد فعل إلا بطريقة هادئة وذكية، وطريقتها في أخذ حقها بذكاء وحبكة غريبة.

بعد عرض العمل.. كيف جاءت ردود فعل الجمهور؟

سعيدة جدًا بردود فعل الجمهور على مسلسل "الساحر" لأنها جاءت إيجابية والحمدلله لقد وصلتني آراء كثيرة جاءت مبشرة بنجاح العمل من عدد كبير من البلدان العربية سواء الخليج أو المغرب العربي أو بلاد الشام، لقد قدمنا هذا العمل بكل محبة على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرينا بها خاصة بهذه الحالة الكونية الصعبة بعد إنتشار وباء كورونا والذي تسبب في توقف وشل حركة العالم بأكمله ولكن الحمدلله على الرغم من كل هذه الصعوبات استطعنا أن نخرج بعمل شعبي يحاكي لغة الشارع ببساطة وفي نفس الوقت نجحنا في جذب الجمهور وتوصيل رسالة هادفة لهم.

هل مررت بأي صعوبات أثناء التصوير؟

لاشك أن التصوير في ظل أزمة الكورونا كان له وقع خاص ومختلف على كل واحد منا، وستبقى هذه التجربة في ذاكرة كل فريق العمل على مدار حياتنا، وواجهتنا مصاعب كبيرة ليست تقنية فقط بل ونفسية أيضاً فعلى الرغم من تطبيقنا لجميع الإجراءات اللازمة لحماية الفريق خاصة بعد إعطاء شركة الانتاج التصاريح الرسمية لإستكمال التصوير، ولكن حملت هذه التجربة الكثير من المشاعر المختلطة، حيث كنا نعمل وفي نفس الوقت نشعر بالخوف والقلق ونسمع عن تزايد عدد الحالات، فكل واحد كان يخاف على صحته وعلى صحة من حوله.

وكيف كانت كواليس العمل مع عابد فهد؟

كانت أكثر من رائعة، فالنجم عابد فهد على الشاشة أستاذ، وبالكواليس فهو شخصية مرحة وعفوية وينشر طاقة إيجابية لكل فريق العمل، وبهذا العمل ضحكنا كثيرًا في الكواليس وبذلنا مجهودات أيضًا، ودائماً العمل معه ممتعًا ويترك بصمة واضحة داخل القلوب من خلال الذكريات الحلوة.

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هل تتابعين برنامج رامز جلال هذا العام؟ وما رأيك فيه؟

تابعت أصداء برنامج رامز جلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وسأتحدث بكل صراحة وأقول أن هذا البرنامج قد أحدث ذوبعة في شهر رمضان عبر السوشيال ميديا وتباينت الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض، ولكن أنا اليوم كممثلة لن أسمح لنفسي أن أتحدث بلسان الجمهور أو بلسان ناقد محترف، ولكن أفضل أن أترك الرأي للناس وأصحاب الاختصاص بهذا المجال لأن في نهاية الأمر أنا زميلة ومعرضة مثلي مثل أي شخص مشهور على الشاشة للانتقادات أو الإشادات، ولكن ما يسعني قوله هو أن هذا النوع من البرامج متواجد عالميًا وله جمهور يحب متابعته وأيضًا هناك فئة أخرى من الجمهور من الممكن أن تنزعج منه.

إذا كنت ضمن ضحايا رامز.. ماذا ستكون ردة فعلك؟

بعد ماشاهدته، فأنا لا أتمنى أن أقع ضحية لرامز أو أحل مكان أي فنان أو فنانة ممن وقعوا تحت رحمته.

نعود للحديث عن مشاركتك بالماراثون الرمضاني.. هل كان لديك قلق وخوف من عرض مسلسل الساحر في هذا السباق؟

بالنسبة للقلق والخوف فهي مشاعر ترافقني دائمًا مع انطلاق أي عمل جديد لي على الشاشة وهذا أمر طبيعي لأي فنان ودائمًا ما ننتظر ردود فعل الجمهور ونتيجة تعبنا على الشاشة، وشهر رمضان حمل هذا العام مشاعر مختلفة جدًا بأجواء مغايرة للسنوات الماضية، وذلك بسبب أزمة كورونا التي غيرت الخارطة الرمضانية كلها ولاحظنا ذلك بعد غياب بعض النجوم عن الشاشة بعدما تعود الجمهور على رؤيتهم، وبالنهاية حاولنا قدر المستطاع أن نتواجد على هذه الخارطة ونتحدى ظروف كورونا الصعبة الخطيرة، وأتمنى أن نكن قد قدمنا للناس مادة درامية تترك أثر في ذاكرتهم وفي نفس الوقت تخفف عنهم هذه الفترة الصعبة بطريقة سلسة.

ماذا عن تحضيراتك المقبلة بعد شهر رمضان المبارك؟

لا أستطيع التحدث عن أعمالي المقبلة، ولكن كل ما أستطيع قوله هو أنني أقرأ حاليًا أكثر من نص فأنا في مرحلة القراءة فيهما وأعكف على اختيار العمل الذي سأطل به على الجمهور بعد مسلسل "الساحر".

ما هي الشخصية التي لم يحالفك الحظ في تقديمها حتى الآن؟

بكل صراحة، لا أنظر لأي تجربة درامية قدمتها من قبل برؤية سلبية، فكل شخصية قمت بتجسيدها كان لها بقلبي مكانة كبيرة ومحبة شديدة، وسأترك إجابة هذا السؤال للجمهور ويخبروني إذا كانت هناك شخصية ما لي لم تحظى بقبولهم.

وأعتبر دومًا أن شخصية قمر وهي أولى أدواري التمثيلية في مسلسل مثل القمر قد غيرت لي جميع العناوين العريضة في حياتي، ويوجد لدي العديد من الأدوار التي تعني لي الكثير وأبرزها شخصية تاليا والتي تابعها الجمهور المصري من خلال مسلسل "فوق السحاب" والتي كانت محطة مميزة وهامة جداً بحياتي، لأن هذه الشخصية جعلتني أجتمع بالنجم هاني سلامة وأقدم ثنائية درامية معه وهذا الدور أجبرني أيضًا على تعلم اللغة الروسية قليلًا.

ولا شك أن "دقيقة صمت" الذي عرض العام الماضي من رمضان كان بمثابة ولادة فنية جديدة بالنسبة لي فهي شخصية صعبة شاهدني من خلالها الجمهور للمرة الأولى أتخلى عن جميع أدوات الزينة التي تجعل المرأة جميلة ولعبت دور فتاة تحمي نفسها من العالم الذكوري وتلغي الأنثى التي بداخلها وبالتأكيد هذا الدور كان تحدي كبير جداً وممنونة أن هذا العمل حظي بإشادات جماعية من النقاد على أدائي.

كيف كنت تقضي وقتك بالحجر المنزلي؟

بكل صراحة لم أبدأ في خوض تجربة الحجر المنزلي إلا بعد انهائي للتصوير، لأن بأول مرحلة كنت في التصوير ولم أستطع أن أقضي فترة الحجر المنزلي، ولكنني كنت أعيش الحظر مع مجموعة كبيرة من الزملاء الفنيين والتقنيين وكنا جميعنا محجورين بالتصوير ونحاول الالتزام بالاجراءات الوقائية ونعود للفندق اوالمكان الذي نعيش فيه من دون التعرض لأشخاص خارج نطاق فريق العمل ولكن حاليًا بدأت مرحلة الحظر المنزلي وأحاول الاستفادة منها بشتى الطرق من خلال قضاء وقتي في أمور مفيدة سواء أكانت اليوجا أو الرياضة أو القراءة، ولا شك أن هذه الأزمة ستغير فينا وستترك بداخلنا الكثير من الأمور، وأعتقد أن بعد انتهاء الكورونا ستحدث تغييرات كثيرة لأنها جعلتنا نعلم جيدُا قيمة أبسط الأشياء في حياتنا كما تغيرت أولوياتنا أيضًا.