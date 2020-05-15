فن ومشاهير

ريم عبدالله تستعرض سيارتها الفاخرة على طريقة فوز الفهد

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farah.hassan 0 تبليغ

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أثارت الفنانة ريم عبدالله موجة واسعة من الجدل بسبب أحدث ظهور لها في مقطع فيديو نشرته على حسابها على "سناب شات".


وظهرت ريم في الفيديو وهي تجلس في سيارة من طراز "بنتلي" وأرفقته بتعليق جاء فيه: "أخ رقبتي عورتني المهم واضحة" وقصدت بهذا أنها تريد إظهار اسم العلامة.

 

 

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 وتعرضت ريم عبدالله بسبب ذلك للكثير من الانتقادات بعد نشر المقطع على عدد من الحسابات الناشطة على "انستقرام".

ورأى كثيرون أنها تقلد الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد وأنها لا تمتلك السيارة فعلاً.

يشار إلى أن ريم لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب موقف جمعها مع المخرج عمر الديني المعروف باسم "مامادو".

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