بدور البراهيم تتراجع عن اعتزالها السوشيال ميديا بالفيديو

أعلنت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم تراجعها عن اعتزالها للسوشيال ميديا عبر فيديو بثته على "سناب شات" قائلة: "مساء الخير والسرور عليكم.. طبعا الكل مستغرب إني بطلع صوتي.. أنا قولتلكم إن شا الله بعد الكورونا راح أرجعلكم زي الأول وأحسن"

وتابعت: "انشالله بعد اسبوع هرجع للسعودية الدمام.. وأشكركم جميعا والله يديم علينا السعادة والأفراح.. وأنا مرة مبسوطة إني راجعة السعودية والمفروض كنت أرجع من زمان بس الحمد لله على كل حال.. نراكم قريبًا".

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وكانت بدور قد سبق وأن نوهت بأنها لن تظهر بشكلها أو صوتها على السوشيال ميديا، مطالبة جميع الحسابات بمسح أي فيديوهات أو صور خاصة بها.

وقد خمن البعض أن سبب اعتزال البدور يرجع لزواجها، وبسبب غيرة زوجها عليها.