رغم انتهاء حلقاته..الحجر المنزلي يزيد من شعبية "قيامة أرطغرل" حول العالم

يواصل المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" ، تحقيق نسب مشاهدات عالية داخل تركيا وخارجها، رغم انتهاء حلقاته في مايو/أيار 2019.
وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه والذي كان مؤلفاً من 150 حلقة، فقد حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة حول العالم تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُعرض المسلسل حالياً لدى بلدان مختلفة، مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنكليزية والأوردية.
ويعرض المسلسل سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.)
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