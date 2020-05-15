وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالاً جريئاً على الإعلامي تامر أمين قائلة: «إنت بصباص وعينك زايغة تنفي التهمة دي إزاي؟». وأكد تامر أمين خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «لا أنفي هذه التهمة.. أنا بصباص وعيني زايغة جداً». وتابع: «عينيا بتروح للجمال في الطبيعة وفي الستات.. وجمال الست في الشكل أولاً ثم الشخصية». أكمل: «لم أقل أنني شيخاً أو واعظاً، ولكنني لا أحب الراقصات، وأرفض هذه المهنة، وأعتبرها جزءاً من تراثنا.. ولم أتواجد في أماكن الراقصات، ولكنني إنسان عادي وأسهر في أماكن عامة».

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تامر امين: أنا بصباص وعيني زايغة وأميل لجمال الستات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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