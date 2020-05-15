جومانا مراد تكشف تفاصيل الحلقات الأخيرة من خيانة عهد

كشفت الفنانة جومانا مراد عن عدد من التفاصيل الخاصة بمشاركتها في مسلسل «خيانة عهد»، وسر عودتها إلى عالم التمثيل بعد غياب 7 سنوات وتحمسها إلى شخصية شيرين التي تدمن المخدرات وتتعاون مع حلا شيحة للانتقام من يسرا.

جومانا مراد خرجت عن صمتها من خلال لقائها في برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وكشفة عن التفاصيل والأحداث المتوقعة في الحلقات المقبلة من العمل.

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مفاجآت عهد:

وقالت جومانا مراد إن الحلقات المقبلة من مسلسل «خيانة عهد»، ستتضمن مفاجأة غير متوقعة وأعمالاً درامية متغيرة ستتسبب في توتر المشاهدين، وهناك مفاجآت كثيرة ستحدث بالمسلسل «محدش هيتوقع ده يحصل.. يمكن شيرين تنتقم أو لا الله أعلم.. هتشوفوا حاجات حلوة فيها توتر كتير».

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وأضافت جومانا مراد، قائلة: «إن هناك حالة من الحب والتقدير الشديد بينها وبين الفنانة القديرة يسرا»، وتابعت: «فيه كيمياء فظيعة بيني وبين يسرا.. يسرا أستاذة كبيرة ووشها حلو على كل من يشاركها في الأعمال الفنية».

وأشارت جومانا مراد، إلى أن الفنانة يسرا تقوم بالتخفيف عنها خلال مشاهد العنف والتوتر بالمسلسل، وتابعت: «يسرا كانت تحضني في مشاهد العنف التي جمعتني بها».

ولفتت «جومانا مراد»، إلى أنها تشعر بالتوتر بشكل مستمر خلال تأدية أعمالها الفنية إلى الآن كما لو كانت المرة الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرا، وتابعت: «كل مشهد أعمله يكون بمثابة أول مشهد في حياتي الفنية ولذلك أكون متوترة. عندي الإحساس ده دائماً».

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