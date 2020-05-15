تسريب مشهد النهاية من مسلسل «البرنس»؛ فمن وراء ذلك؟

فوجئ الجمهور ومتابعو مسلسل «البرنس»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، بتسريب مشهد النهاية من العمل، والذي ظهر فيه محمد رمضان وهو ينتقم من أخيه «فتحي» أحمد زاهر وأخيه الآخر «محمد علاء»،

وكشف المشهد عن قيام رضوان بضرب أخويه بطريقة انتقامية أمام الجميع، ولم يترك فتحي إلا بعدما فارق الحياة.

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وتساءل الكثير عن السبب في تسريب هذا المشهد، ومَن وراء ذلك، وهل للمخرج محمد سامي يد في ذلك؟

وكشف أحد العاملين بالمسلسل أن من قام بتسريب المشهد هو المونتير الذي يجري عمليات المونتاج للحلقات الأخيرة؛ حيث إنه أرسل هذا المقطع لأحد أصدقائه، الذي قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

