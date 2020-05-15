أحمد داوود يهنئ زوجته علا رشدي بنجاح أعمالها الرمضانية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الفنان المصري أحمد داوود تهنئة خاصة لزوجته الفنانة علا رشدي على أعمالها الرمضانية هذا العام.
داوود نشر صورتين لزوجته من مسلسليها “بـ 100 وش” و”ونحب تاني ليه”، وعلق قائلا: “أنا فخور جداً ومبسوط السنه دي وانا بتفرج عليكي مبروك حبيبتي”.
الفنان المصري أضاف: “الحمد لله ربنا موداش تعبك و صبرك علي الفاضي.. من نجاح لنجاح دايما ان شاء الله #ب١٠٠وشً #ونحب_تاني_ليه ماجي و نيفين.. What a great comeback “.
يذكر أن الفنانة المصرية علا رشدي تشارك في السباق الرمضاني بمسلسلين، هما مسلسل “بـ 100 وش” بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وسلوى محمد علي، وغيرهم، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.
أما المسلسل الثاني هو مسلسل “ونحب تاني ليه”، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وإيمان السيد، وتارا عماد،وأحمد سعيد عبدالغني، وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
كما يشارك الفنان أحمد داوود في الماراثون الرمضاني بمسلسل “لعبة النسيان”، وهو من بولة دينا الشربيني، وأحمد داوود، وأحمد صفوت، ومحمود قابيل، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي، والمسلسل فورمات إيطالي، كتب له السيناريو تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.
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