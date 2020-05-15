خروج على النص وصفع الابطال.. كواليس عادل إمام في «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري رامي إمام، عن كواليس خاصة من مسلسل “فلانتينو” لمشهد عرض في الحلقة الـ20 من المسلسل، بنشر صورة منه عبر خاصية استوري، بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

رامي إمام، قال على الصورة: “هو ده المشهد اللي وقعنا من الضحك أنا وكل اللي كانوا في التصوير، كل كلام الأستاذ عادل إمام مش موجود في السيناريو.. “دنيئ، وضيع، عدو المجتع، أنت حزومبل”، كما قام بضرب حمدي الميرغني بالقلم فجأة دون تحضير.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.‎

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تدور الأحداث حول “نور عبدالمجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

وكان المخرج رامي إمام، قد كشف خلال لقائه في برنامج MBCtrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4 كيف يقضي والده عادل إمام، فترة الحجر المنزلي، وأوضح كيف يسير يومه، قائلًا، إنهم جميعًا يجلسون في المنزل تطبيقًا للحجر، يأكلون الطعام ويشاهدون مسلسل “فلانتينو”، كما أنهم يتابعون ردود الفعل على المسلسل، مشيرا إلى أن أحداثه ستتطور سريعا بدءا من الحلقات المقبلة.

وعن شخصية “فلانتينو”، قال إن الفنان عادل إمام أعجب بالموضوع والشخصية وفكرة اسم “فلانتينو” وإن كانت الشخصية لها علاقة بالاسم أم مختلفة.