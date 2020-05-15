محمد رمضان يبحث عن ابنته في «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتي dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان القادم 2020، وذلك بعد مشهد خروج “رضوان البرنس” محمد رمضان من السجن، وذهابه الى منطقة الشرابية التى كان يسكن فيها، واستقبله أهل الحارة بالطبل والزمر والزغاريد، كما رأى العمارة التي شيدت مكان منزله القديم كما رأى محلات أخواته الموجودة بالحارة.

وانتقل المشهد الى “فتحى” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، وزوج شقيقته “رأفت” أحمد فهيم، داخل معرض السيارات الخاص بهم بعد حصولهم على ميراث والدهم، كما ظهروا بسيارات فارهة يملكونها، وظهر أيضًا معهم بنفس المشهد “حمادة” محمد مهران شقيق “علا” نور اللبنانية، والذى يعمل معه حاليًا.

كما انتقل المشهد إلى “علا” نور اللبنانية التي أصبحت مديرة بالفندق الذى تعمل فيه، وكشف المشهد عن نجاحها في زيادة مرتبات موظفيها التي كانت تعمل معهم، وأصبحت الأمور مستقرة بينها وبين “هايدى” جورى بكر، كما ظهرت بنفس المشهد “الدكتورة شيماء” دنيا عبد العزيز بصحبة زوجها رجل الأعمال التي يجسده أيمن عزب، بعد إنجابها لطفل.

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كما ذهب “رضوان البرنس” الى منزل “والدة علا” صفاء الطوخى، وأوضح لها بأنه لم يصدقهم طوال السنوات الماضية عن أقوالهم بالنسبة لابنته، فكشفت له بأن أخوته تركوها في الشارع بعد زيارتهم لك، وذب بعد ذلك للبحث عنها في موقف الميكروباصات، ورغم سؤال بعض السائقين الذى تواجد معهم أيضًا “الأسطى محمود” محمد جمعة السائق الذى وجدها، فتجاهل ما قاله ولم يخبره بأنه يرعاها منذ أن عثر عليها.

كما انتقل المشهد إلى “الأسطى محمود” داخل منزله بصحبة زوجته وأبنائه و”مريم” ابنة “رضوان”، وتكلم مع زوجته عن ما حدث ولكنهما اعتبروا ابنتهما ولا يريدان أن يفرطا فيها، ولكن “محمود” حاول أن يشرح لها بأن والدها كان في حالة جنونية أثناء بحثه عنها.

أحداث العمل تدور حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.