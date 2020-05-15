لويس هاميلتون يتصدر قائمة الأغنياء في بريطانيا

متابعة بتجــــــــرد: كشفت صحيفة “Sunday Times” عن قائمة الأغنياء في بريطانيا وتصدرها لويس هاميلتون سائق الفورمولا 1 بثروة صافية تبلغ 275.6 مليون دولار، وارتفعت ثروة لويس هاميلتون الذي وقع عقداً مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه استرليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي. وعاد روري مكيلروي لاعب الغولف إلى قائمة التصنيف في شباط لأول مرة منذ 2015 وهو الرياضي الآخر الوحيد بثروة صافية تبلغ 208.4 مليون دولار.

وتبلغ ثروة الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد لكرة القدم 139.7 مليون دولار وهو الأغنى في قائمة الرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أقل. وكان الملاكم أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل هو الوحيد في القائمة من رياضة أخرى غير كرة القدم حيث جنى جوشوا حوالي 107 مليون دولار من نزالين أمام آندي رويز جونيور العام الماضي.