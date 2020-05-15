بعد بكاء بوسي.. إلغاء فقرة خطيرة في "رامز مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت المُطربة الشعبية بوسي، ضحية لمقلب النجم رامز جلال، في الحلقة 21 من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي أذاعتها فضائية "MBC مصر" مساء الخميس.

ودخلت بوسي في نوبة بكاء وغمرت عينيها الدموع في انهيار شديد، عند رؤيتها الثعبان الضخم والكابوريا، واضطر رامز إلي إلغاء هذه الفقرة الخطيرة.

وكانت بوسي في حالة انفعال شديدة، وصرخت أكثر من مرة خصوصا مع إلقاء الكابوريا في الماء.





وبعد انتهاء المقلب، انهالت بوسي بالضرب على رامز بسبب ما حدث معها خلال المقلب، وقالت: "أنت مجنون، روح اتعالج".

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وفي النهاية غنت بوسي قبل أن تعلن: "استنوني في برنامج رامز مجنون رسمي فهمي نظمي".

وتدور فكرة برنامج "رامز مجنون رسمى" حول استدراج الضحية للمشاركة فى برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز ويوقع الضيف فى مقلبه.

ويتم تقييد الضيف فى كرسى يتم توصيله بالكهرباء.