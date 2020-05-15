ضبط البلوغر مودة الأدهم بتهمة التحريض على الفجور.. تقدر ثروتها بالملايين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت الأجهزة الأمنية في مصر خلال الفترة الأخيرة عددًا من "البلوغرز" ومشاهير برنامج "التيك توك"، بتهم تختص بالتحريض على الفسق والفجور، بإغراء فتيات أخريات على الظهور بملابس فاضحة.

وألقت أجهزة الشرطة المصرية القبض مساء الخميس على فتاة مصرية تدعى مودة فتحي رشاد، الشهيرة على موقع "تيك توك" باسم مودة الأدهم، أثناء اختبائها داخل "كمبوند" شهير بمنطقة أكتوبر، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

الواقعة تعود إلى رصد أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لمودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة تحض على الفسق.

وبتشديد إجراءات التحري عن شخص مودة، كشفت التحريات أن الفتاة تنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وقدمت منذ عدة سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات التيك توك، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول، وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.

وداهمت قوة من مباحث الآداب شقتها بمدينتي في منطقة التجمع الأول، ولكن تبيّن خروجها قبل المداهمة بوقت قليل، حتى تمكنت من القبض عليها بأحد الكمباوندات بمنطقة السادس من أكتوبر.

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت في الـ 29 من مارس الماضي القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخرقت مودة الحظر من أجل تصوير فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

كما كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على فتاة تيك توك شهيرة تدعى حنين حسام بمنطقة الساحل بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات عبر تطبيق على الإنترنت.

وبعد أيام من القبض على حنين حسام، دشن رواد السوشال ميديا هاشتاغ ضد سما المصري، والتي تم القبض عليها بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير اللائقة والإيحاءات الجنسية.