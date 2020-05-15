إليسا وهيفاء وهبي ونجوم لبنان يخوضون تحدي الخير للمتضررين من كورونا

خاض عدد من نجوم الفن اللبناني تحدي جديد من نوعه وذلك لمساعدة المتضررين ماديًا من العزل الاجتماعي المفروض في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.

وخاضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التحدي بالتبرع بمبلغ 40 دولار، ونقلت التحدي إلى صديقتها الفنانة إليسا، ونشرت النجمتان صور للتبرع عبر خاصية الأستوري بصفحاتهما الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ووافقت إليسا على التحدي والتبرع، وتحدت كل من ماجدة الرومي وأحلام ونانسي عجرم وراغب علامة، وبدورها أيضا، استجابت نانسي عجرم وأعلنت تحديها لنوال الزغبي ومحمد حماقي وجوليا بطرس وملحم زين.

وشارك في التحدي عدد من النجوم وهم إليسا وعاصي الحلاني وفارس كرم ونجوى كرم ووائل كفوري والماكيير بسام فتوح.

وكان السوبر ستار اللبناني راغب علامة، هو أول من أعلن تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

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راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

يذكر أن نجوم مصر خاضوا هم أيضًا تحدي الخير منذ أيام وتكفل عدد كبير منهم برعاية عدد من الأسر من ضحايا السيول، والمتضررين من العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

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