شكرا لقرائتكم خبر عن لفيروس كورونا أحكام.. شريف منير يحتفل بعيد ميلاده "أونلاين" مع العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم شريف منير، الخميس، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 14 مايو، مع أسرته، لكن المناسبة السعيدة مرت هذا العام بطقوس مختلفة تتماشى مع القيود المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث حرم الفيروس التاجى شريف منير من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.

رغم القيود التى فرضها الفيروس التاجى، إلا أن شريف منير احتفل مع عائلته عبر الإنترنت، ونشر النجم صورة من "فيديوكونفرانس" لاحتفاله مع العائلة بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "احتفلت مع عائلتى بعيد ميلادى على فيسبوك ماسنجر.. ربنا يحميكوا كلكوا".

يأتى هذا بعدما هنأت المذيعة أسما شريف منير والدها النجم شريف منير، بمناسبة عيد ميلاده، الذى يوافق اليوم 14 مايو، حيث نشرت أسما صورة تجمعهما، وعلقت عليها، "كل سنة وحضرتك طيب وضهرنا وسندنا، ربنا يديك الصحة ويبارك فى عمرك وتفضل ناجح ومحبوب.. بحبك".

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أسما سبق لها، أن قدمت تجربة برامجية مع والدها النجم شريف منير، من خلال قناةON E، وهو برنامج "انا وبنتى"، ولقى نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث استضاف الكثير من النجوم والفنانين.

شريف منير، يعرض له حاليا مسلسل "ونحب تانى ليه"، مع النجمة ياسمين صبرى، والفنان كريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبد الغني، وسمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي، و يعرض على قناة CBC، وCBCدراما.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل ونحب تانى ليه دخول عبد الله الروبى "شريف منير" وميرنا "سمر مرسي" المستشفى بعد تعرضهما لحادث سيارة أثناء رجوعهما من مرسى علم، وتذهب ياسمين للمستشفى عقب معرفتها ليخبرها دكتور عمرو "أحمد سعيد عبد الغني" بخطورة حالتهما ودخولهما فى غيبوبة.



عيد ميلاد شريف منير

بعد عدة أيام يفيق شريف من الغيبوبة، وعندما تدخل ياسمين عليه للاطمئنان مع صديقه دكتور عمرو والذى صرح لها بحالته بأنه لا يتذكر شيئا منذ الحادث، ينادى شريف عليها بحبيبتى ثم يسأل عن ابنتهما تيا، فتطمئنه ياسمين عليها فيسأل شريف عمرو عن موعد خروجه من المستشفى ويجيب فور تحسن حالته سيخرج، وهنا يطلب شريف من ياسمين ألا تبيت فى المنزل بمفردها مع تيا، وأن تذهب للمبيت عند والدتها.

تصاب ياسمين بحالة من الدهشة من ذلك الطلب، ولكنها سرعان ما تدرك أن عبد الله قد فقد جزءا من ذاكرته، ولا يتذكر أنهما قد انفصلا منذ أكثر من عام، فكيف تتصرف ياسمين فى هذا الموقف هذا ما سنعرفه فى الحلقات المقبلة.