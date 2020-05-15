شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تضع المكياج لنفسها من أجل وظيفتها الجديدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مغنية البوب والروك الكولومبية شاكيرا عبر "إنستجرام" صورة لها أثناء فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

وعلقت شاكيرا على الصورة قائلة: "اكتسبت القوة لوضع بعض المكياج من أجل وظيفتي اليومية، معلمة منزلية.. هذه إنجازات صغيرة".



شاكيرا

وتفاعل عشرات الآلاف مع الصورة التي نشرتها شاكيرا، حيث حققت أكثر من 230 ألف لايك خلال 30 دقيقة، كما انهالت التعليقات من قبل متابعيها على إنستجرام.

Advertisements

وفي وقت سابق، احتفت الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بالأطقم الطبية المشاركة فى الصفوف الأمامية فى معركة جائحة كورونا المستجد القاتل، إذ شاركت متابعيها بفيديو لأطباء وممرضين يرقصون على انغام أغنيتها الشهيرة "waka waka".

ونشرت شاكيرا الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليه: "مقاطع الفيديو هذه مدهشة وأنا فخور جدًا بهذه الأغنية التي أصبحت لكم الآن، ويمكن أن تكون رائعة في هذه الأوقات الصعبة.. شكرا لكم أبطال الخط الأمامي على كل ما تقومون به!".