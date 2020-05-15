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بصورة من منزلها نوال الزغبي تطالب متابعيها بالبقاء فى المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة نوال الزغبى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت علي الصورة بكتابة نصيحة لكل متابعيها بجملة: "خليك بالبيت"، وهذا إشارة منها إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس الذى يسبب رعبًا حول العالم في الفترة الأخيرة منذ انتشاره للمرة الأولى من الصين وحتي جاب معظم دول العالم.

 

 

وكانت النجمة نوال الزغبي قد انتقدت وهاجمت تصريحات وزير التعليم اللبنانى الأخيرة عن فكرة عودة التلاميذ إلى المدارس والجامعات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن عودة التلاميذ للمدارس جريمة وأن أولادنا ليسوا حقل تجارب.

 

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نوال الزغبى

 

وكتبت قبل أيام عبر حسابها على تويتر: "أولادنا مش حقل تجارب! هل تضمن معاليك أن ولادنا مش رح ينصابو ويعدونا ويعدوا جدن وستن؟ هيدى جريمة مش تجربة".

وكان طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم العالى فى الحكومة اللبنانية، صرح مؤخرا بأنه سيتم استئناف الدراسة فى المؤسسات التعليمية اعتبارا من 28 مايو الجارى، بعد توقف منذ نحو شهرين فى إطار التدابير الاحترازية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال المجذوب إن العام الدراسى سيستكمل من 28 مايو حتى نهاية يوليو المقبل بعد تعليق الدراسة حضوريا منذ نهاية فبراير الماضى واستمرارها عن بعد عبر البث التلفزيونى ومنصات الانترنت، مضيفا أن العودة إلى الدراسة ستواكبها إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن العطلة الصيفية ستكون لمدة شهرين على أن يبدأ العام الدراسى الجديد فى أكتوبر المقبل.

 

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