شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 21.. يسرا تواجه "نادية" بفيديوهاتها الجنسية وتجندها للانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "خيانة عهد"، مواجهة يسرا لنادية زوجة شقيقها "عبير صبري" بفيديوهاتها الجنسية مع رجل الأعمال مجدي الصياد، وذلك بعدما حاولت نادية الوقيعة بين يسرا وشقيقها، حيث قابلتها وأخبرتها أن خالد سرحان ورجل الأعمال مجدي الصياد اتفقا سويًا ولفقا لها قضية الضرائب وسحب التوكيل، لتفاجئها يسرا بأنها تمتلك فيديوهاتها الجنسية والتي حصلت عليها من سكرتيرة مجدي الصياد وهو ما جعلها تسيطر على نادية وتجندها لصالح الانتقام ممن تأذت منهم يسرا على مدار أحداث حلقات المسلسل.

وشهدت الحلقة استمرار جومانة مراد فى الوقيعة بين خالد سرحان وحلا شيحة حيث أخبرته أن حلا أقنعت يسرا بعدم كتابة مصنعها له وذلك لأن حلا طلبت مركزا طبيا كبيرا تشتريه يسرا وتكتبه باسمها.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.