شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بـ100 وش الحلقة21 .. عصابة عمر وسكر تنجح فى رابع عملية نصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "بـ100وش" بتجميع سكر "نيللى كريم" وعمر "آسر ياسين" أفراد العصابة لتنفيذ عملية نصب جديدة، وذلك من خلال فتح مكتب زواج لاصطياد الضحايا من الخارج الذين يعيشون فى دول الخليج وبدأ "حمادة" إسلام إبراهيم فرد من العصابة بإنشاء صفحة على فيس بوك باسم "بيت العيلة" وتحدث باسم "أم معاذ"، و بالفعل بدأت الصفحة تأتى لها رسائل كثيرة.

وفى المشهد الثانى يقع "ياسر الطوبجى" ضحية عملية النصب مع أكثر من فرد، بعد إيهام العصابة الشخص الذى يتقدم للزواج أن سكر خطيبته ويدفع المهر والشبكة وبعد أن يسافر إلى الخارج يكتشف أنها عملية نصب.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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