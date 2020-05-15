شكرا لقرائتكم خبر عن بالبيجاما الحمراء.. عادل إمام يقضي 3 أيام عسل مع داليا البحيرى بسبب "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ21، من مسلسل "فلانتينو"، قيام عادل إمام بالكذب علي زوجته الأولى دلال عبد العزيز، حيث أخبرها أنه مسافر في رحلة عمل لمدة 3 أيام إلا أنه ذهب لزوجته الثانية داليا البحيري، في الفيلا المجاورة لفيلا الزوجة الأولى.

وظهر الزعيم وهو يرتدي البيجاما الحمراء، حيث أحضرت له داليا البحيري الفطار على السرير، إلا أنه كان يستمع لصوت زوجته الأولى وهى توبخ الشغالة.

وشهدت الحلقة اكتشاف رانيا محمود ياسين أن زوجها الدكتور أحمد فريد لم يسافر للعلاج في فرنسا إلا أن حماتها رفضت أن تخبرها أين مكانه وأنكرت معرفتها أنه لن يسافر للعلاج بالخارج.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميًا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررًا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.