شكرا لقرائتكم خبر عن بقيت أم البنات.. يسرا اللوزي تعلن استقبال مولودتها نادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة يسرا اللوزي عبر حسابها على موقع إنستجرام استقبالها طفلتها الثانية نادية، وكتبت: "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".



يسرا اللوزي تستقبل مولودتها نادية

وذلك بعدما قامت بنشر صورة من قدم ابنتها، وفور نشر الصورة انهالت تعليقات قطاع كبير ممن حرصوا على تهنئتها بوصول مولودتها وتعافيها بعد الولادة.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت قبل أيام فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتظهر عليها علامات الحمل فى الشهور الأخيرة بشكل كبير، وعلقت عليها بقولها: "يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين إيه قلقانين من أيه متخيلين أيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه فى الهم ده؟".

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وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.