شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تنشر فيديو لابنها المريض مع والده مجدي كامل وتطالب متابعيها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة مها أحمد عدة صور لابنها أحمد عبر حسابها علي موقع إنستجرام، وعلقت علي الصور بكتابة: "ربنا يكرمك ياحبيبى، الحمد لله دائمًا وأبدًا".



احمد مجدى كامل

وفي إحدى الصور ظهر نجلها أحمد مع والده الفنان مجدي كامل، في حين جاءت بقية الصور وهو مريض علي السرير، وما أن نشرت الفنانة مها أحمد تلك الصور حتي انهالت عليها تعليقات متابعيها ومحبيها ممن تمنوا الشفاء لنجلها أحمد.



ابن مها احمد ومجدي كامل

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر .

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والأيام الماضية بعثت الفنانة مها أحمد، رسالة رومانسية لزوجها الفنان مجدي كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ونشرت صورة من حفل زفافهما.

وعلقت: "طول عمري كنت بحلم إن ربنا يكرمنى ويكون من نصيبى شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبني ويحطني جوه عنيه، الحمد لله رب العالمين إنى من أول يوم دخلت فيه المعهد، وبداية تحقيق طموحي الفني ربنا رزقني بالهدية اللي كنت بحلم بيها وهى إنت".

وتابعت: "من أفضل وأجدع شباب المعهد، كل البنات تتمنى نظرة منه، لكن ربنا أراد إنك تختارني وتحبني وتراعي ربنا فيا، وأنا بقلب في ألبوم ذكرياتي الجميلة افتكرت كل كلمة حلوة قلتهالي".

وأضافت: "كل طبطبة طبطبت فيها عليا، كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبي وأخويا وأبويا وأستاذي وابني عمرك ماحرمتني من حاجة، كنت سخي في كل حاجة، ربنا يخليك ليا ولولادك يمكن الظروف الصعبة اللي مرينا بيها".

واستكملت: "عمرك ماحسستنى إن الحمل تقيل عليك، رغم إني عارفة إنه تقيل وتقيل قوي، بس إنت قد كل صعب زوجي وافتخر، النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدي كامل".

وتابعت: "أسفة طبعا إني أقول القاعدة مدة طويلة في البيت أعتقد إنها مصلحة لكل زوج وزوجة يطلعوا ألبوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا أحلى أيام العشرة الطيبة، يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء، بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلي فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمري نجم النجوم مجدي كامل".