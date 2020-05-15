شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يحتفل بتخطي أغنية "أبويا وصانى" المليون الأول على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى شوقى بتخطي أغنيته الأخيرة "أبويا وصاني" المليون الأول علي مستوى المشاهدات لها على موقع يوتيوب، حيث نشر صورة من الكليب وعلق عليها بكتابة: "أبويا وصاني" يتخطى حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب.



اغنية مصطفى شوقى

وكان قد طرح الفنان مصطفى شوقى أغنية جديدة تقديرًا لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين وحماية مصر من الأعداء، جاءت الأغنية بعنوان "أبويا وصانى"، ونشر مصطفى شوقى، كليب الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه: "تحية حب وتقدير لمصر وجنودها وشهدائها الأبرار".

أغنية "أبويا وصانى"، كلمات وألحان: عبده العثمالى، وتوزيع موسيقى: محمد العشى، وميكس والماستر بـ أستوديو إم ساوند: أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

هوى هوى هوي

يا دنيا سامعانى.. أبويا وصاني

ما أخلى جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدي

أفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدي

أيوة الله

..

أحلف يمين بالله .. الذل ما نرضاه

أحلف يمين بالله والله .. الذل ما نرضاه

واللى يعادينا يكتب بإيده شقاه

أيوة الله

..

هوى هوى هوي

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الشعب كله إتصف إتصف

وقال ما أخطى الخلف

واللى يقع فينا بداله فى 100 ألف

أيوة الله

الحق ده حقي

ما يضيعش يوم والله

ويا طبول دقى

من نصرتى من الله

..

هوى هوى هوي

منصور أنا منصور

مالى طريقى نور

من دم شهدائنا

إحمى يا قلبى وثور

الله الله الله

وكان قد طرح المطرب مصطفى شوقى فى وقت سابق كليب "دعاء اشفى المريض"، وهو من كلمات أحمد شوقى وألحان مصطفى شوقى، توزيع مايكل جمال، وذلك قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء: "يارب اشفى المريض .. وفى شدته عينه، احتار الأطباء فى عياه.. ولا هما فاهمينه، قاسى الليالى الطوال.. فى الشدة واتألم ، وبدل كتير الدوا.. لحد ما اتعلم، إن الشفاء منك.. وأنت اللى تأمر بيه، فاقبل دعاء أهله.. واللى بيشفع ليه، واقبل دعاء.. كل اللى حابينه".