شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 21.. فشل تيمون وبومبا فى النصب على سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 21 من مسلسل "رجالة البيت" فى منزل العائلة حيث يجلس عيد (بيومى فؤاد) وزوجته فرح (عارفة عبد الرسول) وابنته تونا (ويزو) ووالده خميس (لطفى لبيب) وتكتشف فرح أن عيد لا يسير على الرجيم الذى أجبرته عليه بعدما أكثر من فرد داخل الأسرة أنه كان يأكل فى الأيام الماضية، كما كشف أحفاده عن أن طعاهم سرق قبل ذهابهم إلى المدرسة.

يظهر تيمون (أحمد فهمى) أمام المنزل ويصل مجموعة من الأشخاص ويخطفونه ويأخذونه إلى فيلا فخمة وفجأة يأتى بومبا (أكرم حسنى) ويبدو عليه مظاهر الغناء الفاحش، ويخبر بومبا أنه عندما رماه فى الشارع وهو كلب صدمته سيارة مالكتها جولفهندا هانم صاحب أكبر مصانع اساتيك، وأنه عندما عاد لطبيعته كبنى آدم وجدها كفيفة فاستمر فى ايهامها أنه ما زال كلب.

يطلب تيمون من بومبا أن يعضه حتى يصبح كلبًا ويأتى للعيش معه فى هذه الفيلا ولكن بومبا يطرده ويأمر الحراس برميه فى الشارع، ليعود بومبا مع جولفهندا هانم وكانه كلب مثل بومبا ويظهر تيمون الحجاب الذى سيعيد بومبا إلى بنى آدم مرة أخرى بشرط أن يعيش مثله فى المنزل يأكل ويشرب ويتمتع بالعز، وتقرر جولفهندا كتابة كل ثروته للكلبين تيمون وبومبا.

يقابل تيمون وبومبا المحامى لإنهاء إجراءات الميراث مع إخباره بتغيير العديد من الأوراق خاصة أن أسماءهما ليس التى كتبت لهما جولفهندا الميراث، وأنهما لن يتسلما الثروة إلا بعد وفاتها ويفكران فى التخلص منها ويضعان خطة لقتلها بوضع قشرة موز على السلم على تنزلق وتموت ولكن ما حدث أنها انزلقت وعاد نظرها مرة أخرى تقرر ترك الكلاب عليهما بعدما اكتشفت حيلتهم للتخلص منها.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



رجالة البيت الحلقة 21

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رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21



رجالة البيت الحلقة 21