شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى بعد مشاركته بـ"الاختيار": "العقيد رامى حسنين.. تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان أحمد صلاح حسنى، بمشاركته فى مسلسل الاختيار، حيث جسد شخصية الشهيد العقيد رامى حسنين، وهو القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى أكتوبر 2016، ليتولى قيادة الكتيبة بعده الشهيد عقيد أحمد صابر المنسى.

ونشر أحمد صلاح حسنى، صورة من كواليس مشاركته فى مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه على الصورة "العقيد رامى حسنين.. تحيا مصر"، وجاء هذا بعد يوم من مشاركته صورة أخرى من كواليس مسلسل "الاختيار" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والذى يشارك فيه كضيف شرف، مجسدا أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، الشهيد رامى حسنين.

الشهيد العقيد رامى حسنين مواليد 1975، تخرج فى الكلية الحربية عام 1996، انضم لسلاح الصاعقة فور تخرجه، سافر فى العديد من البعثات الخارجية، حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة المصرية، وشارك فى عملية حق الشهيد فى 2015، ونال الشهادة فى 29 أكتوبر 2016.

نعاه الشهيد المنسى فى 29 أكتوبر 2016، على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى: "فى ذمة الله أستاذى ومعلمى، تعلمت منه الكثير، الشهيد بإذن الله العقيد رامى حسنين، إلى لقاء شئنا أم أبينا.. قريب"، وبعدها بعدة ساعات تم تكليف الشهيد أحمد منسى ليخلف رامى حسنين فى قيادة الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، ويستشهد بعده بعام تقريبا.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.