شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يشكر رساما بسبب تلك الصورة من مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد لطفى عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

وفور نشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا علي تهنئته علي الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومن إنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.



النهاية

وكان مسلسل "النهاية" قد تصدر خلال الساعات الماضية تريندات البحث علي موقع جوجل، مع كلاً من مسلسل "الفتوة" الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ومسلسل "خيانة عهد" التي تلعب بطولته النجمة يسرا.