شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 21.. زياد يخرج من السجن ويزور قبر ريهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل "فرصة تانية" بذهاب الشخص الى شاهد حادث مقتل ريهام (أيتن عامر) فى منزل زياد (أحمد مجدى) للشهادة بما رآه، وعندما تسأله النيابه عن تأخره فى الشهادة يُظهر لهم تقرير طبى من المستشفى والذى يؤكد أنه كان فى غيبوبة، حيث أنه بمجرد مشاهدة ما حدث من بلكونة منزله الخاص سقط على الأرض ودخل المستشفى.

تطلب النيابة تقرير الطبيب الشرعى الذى كشف عن أن ريهام هى التى طعنت نفسها، خاصة أن الزاوية التى جاءت منها الطعنة ثبت ذلك ويحصل زياد على البراءة وإخلاء سبيل، ولكن يطلب زياد من المحامى كمال (أحمد الشامى) إخبار والده سالم (محمود البزاوى) وملك (ياسمين صبرى) فى الخارج أن ينصرفوا لأن هناك بعض الاجراءات سيتم الانتهاء منها لأنه لا يريد مقابلة ملك.

يخرج زياد من النيابة بصحبة كمال ولكنه يتركه لرغبته أن يكون بمفرده، ليذهب إلى قبر ريهام ويعاتبها على ما حدث وتضييع حياتها بسببه، ويطلب منها مسامحته، لأنه كان يريد فقط منها الابتعاد عنه والانتهاء من المشاكل التى بينهما لأنه لم يحبها وقلبه كان مع ملك ليقينه أنها تحبه مثلما يحبها، وفجأة تظهر ملك أمامه فى المقابر.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 21



مسلسل فرصة تانية الحلقة 21