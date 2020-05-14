تامر أمين: عيني زايغة.. ومفيش رقاصة محترمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى الإعلامي المصري تامر أمين بتصريحات صادمة حول آرائه في الراقصات والرقص الشرقي.

فخلال استضافة تامر أمين في برنامج “شيخ الحارة”، وجهت له مقدمة البرنامج المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا بقولها: “كل أصدقائك بيقولوا إنك تدعي شخصية غير شخصيتك، بما فيهم الراقصة فيفي عبده وصوفينار”.

تامر رد بقوله: “يسعدني إن الأسماء دي تفهم غلط، ورأيي أن هذه المهنة أنا رافضها ومتقوليليش رقاصة محترمة، مفيش حاجة ‏اسمها رقاصة محترمة، ومتقوليليش إنها قدمت حاجات كتير لمصر، مفيش حاجة اسمها عملت حاجات لمصر”.

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الإعلامي المصري أكد أنه شخص يسهر بالأماكن الليلية ويعيش حياته مث كل الناس، لكنه لا يحب مشاهدة الراقصات.

وعن إمكانية تقديمه برنامج مع الراقصة فيفي عبده أو الفنان سعد الصغير، قال ساخرا: “اعتبريني في اللحظة دي اعتزلت مجال الإعلام، لا يمكن ده يحصل، استحالة”، كما أكد أنه لن يقبل أن يكون ضيفًا في أي برنامج تقدمه فيفي عبده، مشيرا إلى أنها أقامت ضده 4 دعاوي قضائية حصل بها جميعا على حكم بالبراءة.

ومن ناحية أخرى، اعترف تامر أمين أنه “بصباص وعينه زايغة”، حيث قال: ” أنا بصباص وعينى زايغة.. عيني بتروح للجمال في الطبيعة والستات.. ومقدرش أنفي التهمة دي”.