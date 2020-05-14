تسريب مشهد نهاية مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ جمهور ومتابعو مسلسل ” البرنس”، للنجم المصري محمد رمضان، بتسريب مشهد النهاية، والذي ظهر فيه رمضان وهو ينتقم من أخيه “فتحي” الذي يجسده أحمد زاهر، وأخيه الآخر “محمد علاء”.

وكشف المشهد عن قيام رضوان بضرب أخويه بطريقة انتقامية أمام الجميع، ولم يترك فتحي إلا بعدما فارق الحياة.

وكان أحد العاملين بالمسلسل، قد كشف أن من قام بتسريب المشهد هو أحد العاملين بوحدة المونتاج، الذي يجري عمليات المونتاج للحلقات الأخيرة، حيث إنه أرسل هذا المقطع لأحد أصدقائه الذي قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفيديو المسرب، أنه تم التقاطه بكاميرا الموبايل من شاشة جهاز المونتاج

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ويشارك في بطولة مسلسل البرنس، محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وعلى جانب أخر، لم يكتف النجم المصري محمد رمضان بالملبغ الذي تبرع به لمكافحة أنتشار جائحة كورونا في مصر، وقرر مؤخرا، التبرع بكمامات وقفازات وأدوات التعقيم والتطهير، وغيرها من المستلزمات الطبية في مستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا في مصر.

رمضان نزل بنفسه لتوصيل المستلزمات الطبية لمستشفى العجورة، والشيخ زايد آل نهيان، وشارك الفنان المصري مقطع فيديو استعرض من خلاله الكميات الكبيرة التي تبرع بها، أرفقها بتعليق كتب فيه: «أقل واجب تجاه بلدي، شكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد».

يُذكر أن محمد رمضان سبق وتبرع بمبلغ يصل إلى 2 مليون جنية لصالح صندوق «تحيا مصر» ضمن المبالغ التي تم رصدها لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.