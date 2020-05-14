يسرا اللوزي ترزق بمولودة جديدة وتختار لها هذا الاسم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بمولودة جديدة، وأطلقت عليها اسم “نادية”.

الفنانة المصرية كشفت أنها وضعت مولودتها منذ ما يقرب من أسبوعين، وأطلقت على نفسها لقب “أم البنات”.

يسرا نشرت صورة لقدم مولودتها، على حسابها الخاص على موقوع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “من حوالى أسبوعين، وصلت “نادية” بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت “أم البنات”.

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الفنانة المصرية أضافت: “شكراً لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة”.

وكانت الفنانة المصرية يسرا اللوزي قد أبدت مؤخرا قلقلها على صحتها وصحة زميلاتها الحوامل خاصة أن فيروس “كورونا”، يكون أكثر خطورة عليهن.

يسرا اللوزي، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: “يا رب تكونوا بخير ويا ريت الناس ميخرجوش الفترة دي... أنا بس سؤالي الأهم لزميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا يا ترى بيعملوا إيه وقلقانين من إيه.. ومتخيلين إيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل ده.. حبيت أشارككم مخاوفي وأشوف حاسين بإيه”، وعلقت على الفيديو قائلة: “إلى زميلاتي الحوامل.. عاملين إيه في الهم ده؟”.

ويسرا اللوزي متزوجة من خارج الوسط الفني، وأنجبت منذ سنوات ابنتها «دليلة»، والتي خضعت منذ فترة لعملية زراعة قوقعة.