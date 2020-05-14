مادونا تستعد لتلقي العلاج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، لا تترك فرصة إلا وتظهر بإطلالات مثيرة، وذلك لخطف الأضواء نحوها، حتى ولو كانت تتحدث عن أمر لا تستحق هذا، مثل الحديث عن حالتها الصحية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 61 عاما، نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، صورة مثيرة التقطتها بطريقة الـ“selfie” ظهرت بها النجمة الشهيرة مرتدية lingerieوهو ما يجعل البعض يتوقع أنها تستعرض جمالها، لكن بمجرد قراءة التعليق التى كتبته مادونا ستتعرف على بعض أسرار حالتها الصحية وعلاجها.

وأكدت مادونا أنها مستعدة للخضوع للعلاج التجديدى للغضروف المفقود فى الركبة.. واستكملت سأقفز لأعلى ولأسفل إذا استطعت بعد 8 أشهر من الألم”.

وعلى جانب أخر، ألغت ملكة البوب مادونا، عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour وذلك بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم.

وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الـ8 أشهر الماضية إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.

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وعلى جانب أخر، كانت تقارير صحفية قد كشفت مؤخرا، عن إصابة النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون الإعلان عن تاريخ فترة مرضها.

النجمة الأمريكية الشهيرة قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال جولتها العالمية في باريس، لافتة إلى أنها أضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران.

وكانت مادونا أعلنت الشهر الماضي عن تبرعها بمليغ مليون دولار لمتضرري فيروس كورونا حول العالم.

كما قامت مادونا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بتوفير ماسكات طبية من أجل حماية المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم.

وعلى جانب أخر، يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، تقضي فترة العزل المنزلي الصحي التي تعيشها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، في اكتشاف مواهب إضافية لها في حياتها.

النجمة العالمية نشرت مقطع فيديو جديد لها من داخل العزل الصحي المنزلي وهي داخل المطبخ وتقوم بإعداد الطعام بصحبه صديقها الذي يصغرها بأكثر من 20 عام.