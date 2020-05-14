- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم مهددون بكشف أسرارهم الخاصة من قبل "قراصنة إلكترونية" والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
ذكر تقرير لموقع Telegraph البريطاني تعرض عدد من المشاهير العالميين للابتزاز من قبل مجموعة قرصنة إلكترونية تعرف باسم Revil.
وأشار إلى أن القضية شملت الفنانين الاكثر شهرة، مضيفاً أن القراصنة تمكنوا من التسلل إلى داتا شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks القانونية التي تعنى بشؤون التعاقد مع النجوم.
وأضاف التقرير أن الهاكرز باتوا يمتلكون عدداً كبيراً من البيانات وطالبوا بالحصول على 21 مليون دولار مقابل إعادتها.
وعلى إثر هذا نبهت الشركة عملاءها ومنهم رود ستيوارت وروبرت دي نيرو وإلتون جون ومادونا وليدي غاغا إلى حدوث الواقعة. وجاء في بيان لها: "نؤكد أننا وقعنا ضحية هجوم إلكتروني وقد أعلمنا عملاءنا وموظفينا بذلك واستعنا بخبراء متخصصين من أجل حل هذه المشكلة ونعمل لهذا على مدار الساعة".
وافاد التقرير بأن المجموعة نشرت عقوداً خاصة بالنجمة مادونا وأخرى تعود إلى كريستينا أغيليرا. وقد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في هذا الشأن. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط معجبي النجوم كما في الوسط الفني عموماً.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم العالم مهددون بكشف أسرارهم الخاصة من قبل "قراصنة إلكترونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.