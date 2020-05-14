"أحمد فتحي يهدد هشام ماجد بأنه سيأكل إبن إذا منعه عن الأكل " "اللعبة"

الخميس 14 مايو 2020

عرضت اليوم الحلقة 24 من مسلسل "اللعبه"، وذلك عبر قناة mbc مصر الساعه الثامنه والنصف مساءً. وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشيكو للفوز بالتحدي، وتقلليل اوزانهم 25كجم في 30 ساعة. وذهب هشام ماجد وفريقة الذي يتكون من أحمد فتحي ودعاء مصطفي ومي كساب وإبنه كريم لمعسكر التخسيس لكي يتمكنو من خساره25كجم والفوز بالتحدي. ووجدو بنت معاها سندوتش فذهبو جميعا لكي يأكلو منها السندوتش ولكن هشام ماجد يمنعهم من ذلك لكي يتمكن من الفوز بالتحدي وخساره الوزن.



ويقوم أحمد فتحي بتهديد هشام ماجد إذا لم يسمح له بالأكل سيقوم بأةل إبنه كريم ولكن هشام ماجد يستعطفة ويقول له "إزاي دا أنت اللي مربية". _ والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم. _ يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها. _ ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.