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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تضع ابنتها الثانية والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
وضعت الفنانة يسرا اللوزي، طفلتها الثانية والتي أطلقت عليها اسم "نادية"، منذ أسبوعين في إحدى المستشفيات بالقاهرة. ونشرت يسرا اللوزي، صورة وهي تمسك برجل ابنتها نادية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة" وصلت"نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكراً لكل الناس اللى سألت عليا و وقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، و ربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة". يشار إلي أن الفنانة يسرا اللوزي، كانت عبرت منذ فترة عن خوفها الشديد من الولاده في ظل انتشار فيروس كورونا بالعالم، وكانت طالبت من جمهورها الدعاء لها. وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال يسرا اللوزي، مسلسل" بخط الإيد"بطولة الفنان أحمد رزق، والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه خارج السباق الرمضاني.
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