أسما شريف منير لوالدها فى عيد ميلاده: كل سنة وحضرتك طيب وضهرنا وسندنا

الخميس 14 مايو 2020

هنأت المذيعة أسما شريف منير والدها النجم شريف منير، بمناسبة عيد ميلاده، الذى يوافق اليوم 14 مايو، حيث نشرت أسما صورة تجمعهما، وعلقت عليها، "كل سنة وحضرتك طيب وضهرنا وسندنا، ربنا يديك الصحة ويبارك فى عمرك وتفضل ناجح ومحبوب.. بحبك".



اسما على حسابها على انستجرام

أسما سبق لها، أن قدمت تجربة برامجية مع والدها النجم شريف منير، من خلال قناة ON E، وهو برنامج "انا وبنتى"، ولقى نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث استضاف الكثير من النجوم والفنانين.

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شريف منير، يعرض له حاليا مسلسل "ونحب تانى ليه"، مع النجمة ياسمين صبرى، والفنان كريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبد الغني، وسمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي، و يعرض على قناة CBC، وCBC دراما.

و شهدت الحلقة 20 من مسلسل ونحب تاني ليه دخول عبد الله الروبي "شريف منير" وميرنا "سمر مرسي" المستشفى بعد تعرضهما لحادث سيارة أثناء رجوعهما من مرسى علم، وتذهب ياسمين للمستشفى عقب معرفتها ليخبرها دكتور عمرو "أحمد سعيد عبد الغني" بخطورة حالتهما ودخولهما في غيبوبة.

بعد عدة أيام يفيق شريف من الغيبوبة، وعندما تدخل ياسمين عليه للاطمئنان مع صديقه دكتور عمرو والذي صرح لها بحالته بأنه لا يتذكر شيئا منذ الحادث، ينادى شريف عليها بحبيبتي ثم يسأل عن ابنتهما تيا، فتطمئنه ياسمين عليها فيسأل شريف عمرو عن موعد خروجه من المستشفى ويجيب فور تحسن حالته سيخرج، وهنا يطلب شريف من ياسمين ألا تبيت فى المنزل بمفردها مع تيا، وأن تذهب للمبيت عند والدتها.

تصاب ياسمين بحالة من الدهشة من ذلك الطلب، ولكنها سرعان ما تدرك أن عبد الله قد فقد جزءا من ذاكرته، ولا يتذكر أنهما قد انفصلا منذ أكثر من عام، فكيف تتصرف ياسمين في هذا الموقف هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة.