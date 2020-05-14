محمد رحيم يعلن طرح أغنية "قهوة الماضى" مع إليسا فى عيد الفطر

الخميس 14 مايو 2020

شارك الملحن محمد رحيم، بصورة تجمعه بالنجمة اللبنانية إليسا على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، أعلن فيها عن طرح أغنية لها من تلحينه خلال إجازة عيد الفطر، وعلق قائلا "قهوة الماضى.. فى عيد الفطر إن شاء الله كلمات الشاعرة سهام شعشاع.. ألحان محمد رحيم.. توزيع كميل خورى".



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وفى وقت سابق احتفلت النجمة اللبنانية إليسا، بانتهائها من تسجيل آخر أغنية لألبومها الجديد، وأعلنت أنه أصبح جاهزاً للطرح خلال عام 2020، ونشرت إليسا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من داخل الاستوديو وهي تحتفل مع مجموعة عمل الألبوم وعلقت قائلة: "التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بتسجيل آخر أغنية للألبوم، بعد 40 يومًا من التأخير بسبب الفيروس. تم الانتهاء من الألبوم، ويمكننا القول أخيرًا أنه سيكون هناك شىء إيجابى فى عام 2020".

محمد رحيم واليسا

وتخطت أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية مؤخرا حاجز الـ3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد 5 أيام فقط من طرحها وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى .

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.