خريطة أفلام وبرامج "نايل سينما" فى عيد الفطر

الخميس 14 مايو 2020

صرح أسامة البهنسى، رئيس قطاع المتخصصة، بأن قناة نايل سينما ستحتفل بعيد الفطر بباقة من الأفلام والبرامج على شاشتها تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجنارى وتعرض أفلام عسكر فى المعسكر / الجزيرة / كتكوت/ ولاد العم / لامؤاخذة / المصلحة / بنات العم/ يوم ما تقابلنا / الحب الأول / أنت عمرى / حبك نار.



ووأضاف أنه فى أول أيام العيد فى تمام الساعة العاشرة مساء ستذاع حلقة الفنان سيد رجب من برنامج "أكشن" تقديم الإعلامية رباب الشريف، إعداد مروة حربى، أما عن ثانى وثالث أيام العيد ستذاع حلقتان للفنانة نيرمين الفقى الساعة العاشرة مساء من برنامج "كلوز آب" تقديم الإعلامية إنجى على اسكريبت وإعداد مروة حربى ومن إخراج دعاء أحمد.

كما تذاع على شاشة نايل سينما عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة من إنتاج القناة عن الفنان الكبير(الملك) فريد شوقى بمناسبه ذكرى مئويته.